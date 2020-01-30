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Три препарата потенциально эффективны против 2019-nCoV на клеточном уровне

Китайские исследователи выявили три препарата, потенциально ингибирующих новый коронавирус (2019-nCoV) на линии клеток, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на издание Hubei Daily.

Это remdesivir, хлорохин и ритонавир. Препараты проходят необходимую процедуру для получения разрешения клинического применения.

Они изучались исследователями Военно-медицинской академии КНР совместно с экспертами из Уханьского института вирусологии (WIV) в составе Академии наук КНР.

Ранее специалисты из Шанхайского института фармакологии Китайской академии наук в сотрудничестве с учеными из Шанхайского технологического университета  исследовали 30 потенциально эффективных для борьбы с коронавирусом лекарственных препаратов, БАД и средств традиционной китайской медицины.

Среди них 12 антиретровирусных препаратов — индинавир, саквинавир, лопинавир и карфилзомиб и др., препараты для лечения РС-вирусной инфекции, шизофрении и иммунодепрессант.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Январь 30, 2020 | Просмотров: 87