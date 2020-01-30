Волгоградская область готова к работе с маркированными лекарствами

С начала внедрения системы в регионе была проведена большая совместная межведомственная работа по организации готовности субъектов оборота. Сегодня в области к системе маркировки подключено 100% государственных фармацевтических учреждений и 96% медорганизаций государственных форм собственности всех уровней.

«Важно не останавливаться на достигнутом, — подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. — Теперь перед регионом стоит задача по скорейшему проведению тестирования системы всеми участниками, по началу работы в промышленном контуре с регулярной сверкой технических проблем и налаживанием системы с еженедельным отчётом каждого субъекта руководителю рабочей группы».

«Волгоградская область с первых дней пилотного проекта была в лидерах по активности, — отметил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. — Уверен, что в ближайшие недели мы увидим аналогичные результаты и в других российских регионах. Мы готовы оказывать поддержку всем участникам рынка для комфортного подключения и адаптации в системе».

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik