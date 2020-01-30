Владимир Нестеренко стал членом генерального совета «Деловой России»

Участники «Деловой России» входят в экспертные структуры при федеральных органах власти, общественные советы при министерствах и ведомствах, защищают интересы российского бизнеса за рубежом.

Организация основана в 2001 году и включает 48 комитетов по ключевым экономическим и отраслевым направлениям, объединяет более 5 тыс. бизнесменов в 85 субъектах РФ. Кроме экспертно — аналитической деятельности, отраслевой поддержки, регионального продвижения, защиты несырьевого сектора на всех уровнях «Деловая Россия» открывает новые площадки для позиционирования российского бизнеса в общественно-экономическом пространстве страны и мира.

Участники «Деловой России» сотрудничают с 144 международными партнерскими организациями и входят в 30 деловых структур за рубежом. Представители организации выступили инициаторами ряда законопроектов в области реформирования налоговой политики, и разработали региональные проекты эффективного управления инфраструктурными монополиями.

Владимир Нестеренко — врач, выпускник Днепропетровского института и 2-го Московского института им. Н.И. Пирогова (аспирантура). В 1976 году стал младшим научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, где впоследствии занимал должность старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией и, наконец — руководителя отдела иммунологии и заведующего лабораторией регуляции иммунитета. С 1989 года — генеральный директор ГК «Ниармедик». Доктор медицинских наук, профессор, автор более 250 научных публикаций.

Источник: ГК «Ниармедик»

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