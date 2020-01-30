Конкуренция среди соискателей на фармрынке труда выросла

Если в январе 2018 года индекс соотношения резюме к вакансиям в отрасли в целом по России составлял 1,7 человека на место, то в январе 2020 года этот показатель вырос до 2,4. В Москве уровень конкуренции среди соискателей выше, чем в целом по стране – 4,4 резюме на вакансию.

Такие данные привел аналитик службы исследований HeadHunter Николай Величко, выступая на бизнес-завтраке для руководителей и HR-специалистов фармкомпаний «Привлечение высококвалифицированных кадров на фармпроизводство», организованном проектом «Фармапак».

Динамика вакансий, размещаемых фармкомпаниями на портале HH, показывает, что спрос на персонал в отрасли в 2019 году увеличивался. При этом общероссийские темпы роста предложений о работе опережали московские.

В тройке самых популярных вакансий в фарме – медицинские представители, фармацевты/провизоры, менеджеры по продажам.

В начале года рынок вакансий и резюме обычно проседает, но первый месяц 2020 года отмечен возросшей активностью как работодателей, так и кандидатов.

«В январе начался подъем на кадровом рынке, – сообщила «ФВ» руководитель практики «Фармацевтика и медицинское оборудование» рекрутинговой компании ProfiStaff Тамара Исмагилова. – Обычно рынок разогревается к марту, но уже сейчас мы видим оживление активности и среди компаний, и среди соискателей. Больше всего уровень спроса и предложения в категории «медпредставители». Востребованы также специалисты фармпроизводства. Компании прицельно ищут профессионалов на точечные позиции».

По словам рекрутера, зарплаты на фармрынке растут, но умеренными темпами. Динамику роста подстегивает конкуренция между работодателями за квалифицированные кадры. У специалистов по продажам ежегодный рост зарплат – около 10%.

По данным исследования HH, в январе 2020 года среднее зарплатное предложение для медпредставителей составляло 87,8 тыс. руб. Менеджерам по работе с ключевыми клиентами предлагали в среднем 111,7 тыс., территориальным/региональным менеджерам – 185,4 тыс. руб.

В сфере научных исследований и разработок средний совокупный доход специалиста – 54,7 тыс. руб., линейного руководителя – 108,7 тыс. руб.

Какие способы мотивации и вознаграждения за хорошую работу являются наиболее привлекательными для участников рынка медицины и фармацевтики? Как показывают данные опроса, проведенного порталом HH, помимо денежных премий и бонусов (на это указали 95% респондентов), больше всего ценится оплата работодателем обучения и повышения квалификации – на это указали 69% опрошенных. Для 59% респондентов значимым фактором мотивации являются социальные льготы (ДМС, оплата питания, абонемента в спортклуб и пр.)

Примечательно, что около трети участников опроса отметили важность похвалы, признания заслуг со стороны коллег, начальства. А 24% респондентов назвали среди наиболее привлекательных способов мотивации дополнительные выходные дни.

Наталья Маскина

pharmvestnik