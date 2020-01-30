В 2019 году прибыль Novartis упала на 44%

Продажи дженерикового подразделения Sandoz выросли на 1% – до 2,5 млрд долл.

Общий квартальный объем продаж компании увеличился на 8% и составил 12,4 млрд долл. Аналитики прогнозировали 12,3 млрд долл.

Квартальная прибыль упала на 7% – до 1,1 млрд долл., что значительно ниже прогнозов (2,4 млрд долл.).

В завершающем квартале прошедшего года объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 7%, составив 3,7 млрд долл.

Объем продаж препарата Tasigna увеличился на 3% – до 491 млн долл.

Показатель по препаратам Promacta/Revolade вырос на 15% – до 380 млн долл., в основном за счет увеличения спроса для лечения доброкачественной тромбоцитопении и одобрения в качестве терапии первой линии при тяжелой апластической анемии в США.

Объем продаж препарата Tafinlar/Mekinist увеличился на 14% – до 356 млн долл.

Продажи препарата Gleevec/Glivec упали на 16% – до 313 млн долл.

Показатель по препарату Jakavi выросл на 14% – до 293 млн долл. на фоне роста спроса для лечения миелофиброза и эритремии.

Объем продаж препарата Kisqali подскочил на 158% – до 155 млн долл. благодаря увеличению спроса в США для лечения метастатического рака молочной железы в США и успешному лончу в Европе.

Объем продаж препарата Lutathera вырос на 32% и составил 107 млн долл.

Продажи препарата Zolgensma в IV квартале 2019 года составили 186 млн долл. против 160 млн долл. за аналогичный период 2018 года. Аналитики прогнозировали 196 млн долл.

Объем продаж биосимиляров увеличился на 9% – до 425 млн долл. на фоне двузначного показателя в Европе.

Продажи на рынках стран с развивающимися экономиками выросли на 11% – до 2,4 млрд долл. Показатель по Китаю увеличился на 21% без учета изменения курса национальных валют и составил 544 млн долл. Этому способствовали лончи препаратов Cosentyx и Entresto.

В 2019 году объем продаж Novartis вырос на 6% и составил 47,4 млрд долл.

Прибыль упала на 44% – до 7,1 млрд долл.

По прогнозу аналитиков, в 2020 году прибыль на акцию составит 5,66 долл. при объеме продаж 49,8 млрд долл. Компания планирует вдвое увеличить объем продаж в Китае – до 2 млрд долл. к 2024 году.

Илья Дугин

pharmvestnik