Как коронавирус повлияет на поставки фармсубстанций В 2019 году прибыль Novartis упала на 44% » Novartis прекратила разработку дженерика препарата Advair Наряду с объявлением финансовых результатов за IV квартал 2019 года, компания Sandoz («Сандоз»), подразделение Novartis («Новартис»), объявила о прекращении программы разработки дженерика Advair (производитель оригинального препарата для лечения заболеваний дыхательной системы – GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), сообщает портал FiercePharma. На решение компании повлияло не только отклонение FDA регистрационной заявки на дженерик в 2018 году, но и анализ последних данных исследования. Официальный представитель Novartis заявил, что в компании больше не видят способов осуществить лонч дженерика в ближайшие 18 мес. Татьяна Кублицкая

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