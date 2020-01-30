Как коронавирус повлияет на поставки фармсубстанций

По результатам проведенного исследования, ожидается, что в I квартале 2020 года на поставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) повлияет недавняя вспышка инфекции, вызванной коронавирусом, сообщает портал In-Pharma Technologist.
В результате анализа, проведенного онлайновой торговой платформой Kemiex, выяснилось, что некоторые производства АФИ расположены в китайских провинциях, которые в настоящее время являются эпицентрами вспышек заболеваемости, вызванной вирусом.
Платформа Kemiex также опросила 97 профессиональных закупщиков, трейдеров и производителей АФИ об их ожиданиях относительно потенциального влияния вируса на поставки.
Выяснилось, что 36% опрошенных считают, что влияние будет большим, 51% думают, что оно будет незначительным, и 13% респондентов уверены, что вирус никак не повлияет на поставки АФИ. Респонденты отметили, что наибольшее влияние будет оказано в I квартале 2020 года, а в дальнейшем ситуация нормализуется.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik