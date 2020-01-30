Как коронавирус повлияет на поставки фармсубстанций

В результате анализа, проведенного онлайновой торговой платформой Kemiex, выяснилось, что некоторые производства АФИ расположены в китайских провинциях, которые в настоящее время являются эпицентрами вспышек заболеваемости, вызванной вирусом.

Платформа Kemiex также опросила 97 профессиональных закупщиков, трейдеров и производителей АФИ об их ожиданиях относительно потенциального влияния вируса на поставки.

Выяснилось, что 36% опрошенных считают, что влияние будет большим, 51% думают, что оно будет незначительным, и 13% респондентов уверены, что вирус никак не повлияет на поставки АФИ. Респонденты отметили, что наибольшее влияние будет оказано в I квартале 2020 года, а в дальнейшем ситуация нормализуется.

Татьяна Кублицкая

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