Минздрав разрешил выписывать на дому рецепты на наркотические препараты

Соответствующий приказ Минздрава от 11.12.2019 № 1021н «О внесении изменений в приложения № 2 и 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»», был опубликован на портале pravo.gov.ru 29 января 2020 года.

В приложение №2 «Правила оформления формы № 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество» изменены пункты 10.1 и 11.

В пункте 10.1 появился абзац, разрешающий оформление рецепта на дому пациента с заранее проставленными печатями и подписями. При этом в журнале учета и регистрации бланков делается отметка о его выдаче на дому. Также факт оформления может быть подтвержден фото- или видеосъемкой.

В приложение №4 вносится дополнение в пункт 3 о необходимости приложить фото- и видеоматериалы факта оформления рецептурных бланков на дому.

Денис Кунгуров

pharmvestnik