Минздрав изменил порядок назначения лекарственных препаратов

Поправки в приказ Минздрава №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» вносит приказ Минздрава от 11.12.2019 года №1022н. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 января 2020 года, а подписан 19 декабря 2019 года.

Документ позволит врачам увеличивать количество рекомендуемых обезболивающих наркотических препаратов, ориентируясь на протоколы лечения. Для этого в пункт 16 приказа №4, где говорится об увеличении числа назначаемых препаратов, находящих на предметно-количественном учете с содержанием наркотических и психотропных веществ, внесено уточнение — «согласно клиническим рекомендациям».

Минздрав также в два раза увеличил период обеспечения остальными препаратами. Если раньше лекарства выдавались максимум на курс до 90 дней, то теперь он продлен до 180 дней. Это касается граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей-инвалидов, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

Контроль в виде печатей, подписей и усиленных электронных подписей теперь будет распространяться не только на рецепты с курсом лечения до 60 дней, но и «в случаях, когда курс лечения составляет более 30 дней дополнительно», следует из документа. Уточнение внесено во второй абзац, вместо «в данных случаях».

Внесены изменения в приложение №2: «Рекомендованные к использованию сокращения при оформлении рецептов».

Денис Кунгуров

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