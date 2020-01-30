«Ростех» вывел на рынок аппарат для офтальмохирургии

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») спустя три года после регистрации представил офтальмологический комплекс ЛС-02-«Зенит» с твердотельным YAG-лазером для микрохирургических операций на переднем и заднем отделах глаза. Как утверждает производитель, аппарат на 80% изготовлен из отечественных комплектующих, его цена заявлена на уровне 1,2 млн рублей. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») спустя три года после регистрации представил офтальмологический комплекс ЛС-02-«Зенит» с твердотельным YAG-лазером для микрохирургических операций на переднем и заднем отделах глаза. Как утверждает производитель, аппарат на 80% изготовлен из отечественных комплектующих, его цена заявлена на уровне 1,2 млн рублей.

Офтальмологический комплекс ЛС-02-«Зенит» для микрохирургических операций производится на мощностях Красногорского завода им. С. А. Зверева. В аппарате используется твердотельный YAG-лазер с коротким импульсом высокой мощности, который позволяет удалять патологические образования неинвазивным методом. Предполагается, что комплекс будет применяться для лечения катаракты и глаукомы, а также при кистах радужной оболочки и других вмешательствах при патологиях зрения.

Клиническую апробацию ЛС-02 прошел в Тамбовском филиале НМИЦ МНТК микрохирургии глаза им. С. Н. Федорова. С помощью аппарата было проведено более 50 операций.

Как следует из реестра Росздравнадзора, ЛС-02 был зарегистрирован в мае 2017 года, однако из-за сложностей с массовым производством вывод на рынок медизделия затянулся. «Задержка связана с подготовкой серийного производства и предварительной работой с заказчиками. Изменения также коснулись дизайна в части лазерного оборудования», – пояснили Vademecum в госкорпорации.

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» – одно из крупнейших промышленных предприятий по производству оптики. По данным СПАРК-Интерфакс, 54% акций завода принадлежат АО «Швабе» (входит в ГК «Ростех»), 1,35% – ЗАО «Зенит-Инвестпром», 0,23% – АО «Зенит-Техсервис», еще 0,015% принадлежат Валерию Тацкому. Держатели остальных акций не раскрываются. В 2018 году компания выручила 12,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 920,5 млн рублей.

В 2016 году ГК «Ростех» сообщила о начале проекта по локализации офтальмологического оборудования. В частности, госкорпорация собиралась выпускать российские медизделия для комплектации рабочего места офтальмолога. В феврале 2018 года «Швабе» начала промышленное производство первой российской ручной щелевой лампы SL-R для диагностики глазных заболеваний. Линия была построена на Загорском оптико-механическом заводе, объем инвестиций в нее составил 3,4 млн рублей, а сам проект был реализован за два года.