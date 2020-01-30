Курганское УФАС возбудило дело против не выдавшего лицензию Депздрава

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области возбудило административное дело в отношении Департамента здравоохранения региона за необоснованный отказ в выдаче лицензии на меддеятельность. Должностному лицу ведомства, ответственному за выдачу лицензий, грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области возбудило административное дело в отношении Департамента здравоохранения региона за необоснованный отказ в выдаче лицензии на меддеятельность. Должностному лицу ведомства, ответственному за выдачу лицензий, грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

В апреле 2019 года ООО «Центр дезинфекции «Вита» подало в Депздрав Курганской области заявление о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность по трем адресам в Кургане, указав перечень заявленных работ – оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по дезинфектологии, а также подтвердив наличие необходимого законом оборудования.

Однако Депздрав Курганской области отказал в выдаче лицензии, указав, что медицинские изделия, необходимые для выполнения дезинфекции, должны быть установлены в местах осуществления деятельности. Компания с решением Депздрава не согласилась и обратилась с жалобой в антимонопольную службу.

Управление ФАС установило, что законодательство требует только наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном основании оборудования, а их нахождение по адресу места предполагаемой деятельности не регламентировано. При этом компания-заявитель подтвердила наличие необходимого оборудования, зарегистрированного Росздравнадзором.

В результате УФАС посчитало Департамент здравоохранения Курганской области нарушившим ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» и предложило ведомству повторно рассмотреть документы на выдачу лицензии до середины ноября 2019 года, но до января 2020 года лицензирующий орган документ так и не выдал.

В январе 2020 года антимонопольная служба возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.9 КоАП (бездействие должностных лиц, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции). Должностному лицу Депздрава грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Центр дезинфекции «Вита» зарегистрировано в Кургане в 2018 году и принадлежит Олегу Сухареву. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В марте 2017 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Минздрава РФ, посчитав, что ведомство не разработало требования, которые должны предъявляться к медучреждениям для получения лицензии на медицинскую деятельность. Коллизия случилась из-за противоречия в приказе Минздрава №121н от 11 марта 2013 года о перечне услуг, составляющих медицинскую деятельность, и аналогичного списка для лицензирования, утвержденного постановлением Правительства РФ в апреле 2012 года.