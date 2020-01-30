ФАС раскритиковала параметры проекта Минздрава по лекарственному возмещению

Расчеты потребности в препаратах пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ОССЗ), и цен на них для пилотных проектов по лекарственному возмещению сделаны некорректно, заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. По его словам, текущие оценки при любой модели проектов приведут к дефициту средств на обеспечение всех нуждающихся в препаратах пациентов.

Минздрав РФ и регионы при реализации пилотных проектов могут столкнуться с нехваткой средств из-за некорректной оценки потребности в препаратах, высказал опасение Тимофей Нижегородцев, выступая на Гайдаровском форуме. По расчетам НМИЦ кардиологии, программа возмещения может распространиться на 788 тысяч пациентов с острыми ССЗ. Но эта оценка потребности сделана на основе устаревших данных 2014 года, а цен на препараты – на основе данных закупок, что некорректно, указывают в ФАС.

«Очевидно, что нужно использовать какие-то другие цифры, более устойчивые для оценки бюджетов. Кроме того, мы считаем, что НМИЦ, чтобы сбалансировать эти цифры, необоснованно сокращает потребность на 40% от фактических данных и не предусматривает ее увеличения. Хотя все программы, которые реализовывались до этого, наоборот, показывали увеличение этой потребности населения в лекарственных средствах», – считает Нижегородцев.

В федеральном бюджете на 2020 год и прогнозный период 2021-2022 годов предусмотрено выделение 10,15 млрд рублей на лекарственное обеспечение лиц, перенесших ОССЗ и находящихся на амбулаторном лечении. Минздрав РФ уже утвердил перечень из 23 препаратов, участвующих в этой программе. На эту группу, как заявляли в Минздраве, и будут распространены пилотные проекты по лекарственному возмещению, предусматривающему выплату государством компенсации пациенту – частично или полностью – затрат на приобретение таких лекарств. Такие проекты должны заработать уже в 2020 году. Но нормативной базы под них пока не сформировано и выделенные средства пока могут осваиваться только путем госзакупки необходимых лекарств, указывает Нижегородцев.

ФАС рассмотрела три возможные модели лекарственного возмещения: полностью бесплатное обеспечение недорогими препаратами, обеспечение препаратами по медианной цене и софинансирование со стороны государства 50% от предельной зарегистрированной цены на лекарство. Средства, которые требуются на реализацию проекта по каждой из этих моделей, отличаются между собой незначительно – в среднем на 15%, уточнил Нижегородцев. Наиболее обоснованным методом в ФАС считают медианный способ определения цены.