Минздрав представил временный порядок ввоза в РФ трех биомедицинских клеточных продуктов Восстановлен сертификат пригодности на АФИ «амоксициллина тригидрат» китайского производства » EMA представило категоризацию антибиотиков для применения в ветеринарии Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency – EMA) выпустило документ, содержащий категоризацию антибиотиков при назначении этих лекарств животным. При составлении документа учитывались обновленные научные рекомендации. В документе содержатся названия классов антибиотиков, активные вещества, способы введения препаратов. Научный совет оценивал антибиотики, учитывая риск их применения у животных с точки зрения нанесения вреда общественному здравоохранению, из-за возможного развития устойчивости к противомикробным препаратам, и в то же время необходимость их использования в ветеринарной медицине. При составлении документа учитывались знания, полученные при классификации антибиотиков в 2014 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Тогда были предложены три категории антибиотиков, наиболее значимых для здоровья человека. Пересмотренная классификация учитывает все классы антибиотиков и включает дополнительные критерии, например, наличие альтернативных антибиотиков именно в ветеринарной медицине. Сегодняшняя классификация включает четыре категории, от A до D: «Avoid – Избегать», «Restrict – Ограничивать», «Caution – Осторожно» и «Prudence – Благоразумно». Категория A («Избегать») включает антибиотики, которые в настоящее время не разрешены в ветеринарной практике в Европейском Союзе (ЕС). Эти лекарства не могут быть использованы для продуктивных животных, а только в исключительных случаях для отдельных домашних животных.

включает антибиотики, которые в настоящее время не разрешены в ветеринарной практике в Европейском Союзе (ЕС). Эти лекарства не могут быть использованы для продуктивных животных, а только в исключительных случаях для отдельных домашних животных. Категория B («Ограничивать») относится к хинолонам, цефалоспоринам III и IV поколений и полимиксинам. Антибиотики этой категории крайне важны для здравоохранения, поэтому их использование на животных должно быть ограничено, дабы снизить риск для здоровья населения.

относится к хинолонам, цефалоспоринам III и IV поколений и полимиксинам. Антибиотики этой категории крайне важны для здравоохранения, поэтому их использование на животных должно быть ограничено, дабы снизить риск для здоровья населения. Категория C («Осторожно») охватывает антибиотики, для которых существует альтернатива в медицине, но только некоторые из них доступны по определенным ветеринарным показаниям. Эти антибиотики следует использовать только в том случае, если в категории D отсутствуют противомикробные препараты, которые были бы клинически эффективными.

охватывает антибиотики, для которых существует альтернатива в медицине, но только некоторые из них доступны по определенным ветеринарным показаниям. Эти антибиотики следует использовать только в том случае, если в категории D отсутствуют противомикробные препараты, которые были бы клинически эффективными. Категория D («Благоразумно») включает антибиотики, которые, по возможности, следует использовать в качестве препаратов первой линии. Эти антибиотики могут быть использованы у животных, но опять же благоразумно. Это означает, что следует избегать ненужного использования и длительных периодов лечения, а групповое лечение должно быть ограничено ситуациями, когда индивидуальное лечение невозможно. gmpnews