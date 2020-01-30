ФРП выделит займ производителю ветпрепаратов на закупку оборудования

На первом в 2020 году заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) одобрены 5 займов, сумма которых превысит 707 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов – 1,48 млрд рублей.

Согласно представленной информации, ведущий производитель ветеринарных препаратов «АВЗ С-П» из Сергиева Посада Московской области получил одобрение займа в рамках программы «Лизинг». Предприятие выпускает более 300 продуктов для домашних и продуктивных животных, включая крема для суставов, увлажняющие бальзамы, очищающее молочко.

С помощью займа ФРП «АВЗ С-П» приобретет в лизинг фармацевтическое оборудование – гомогенизатор (миксер) с более высокой степенью гомогенизации и температурным режимом.

Новая смесительная установка обрабатывает сырье в автоматическом режиме, превращая его в гель, пасту, кремы и лосьоны. Она обеспечит повышение качества и увеличение объемов и номенклатуры производимой продукции до 100 тонн кремов, гелей и мазей в год.

Порядка 10% продукции планируется экспортировать.

Общий бюджет проекта составляет 42,83 млн рублей, из которых 11,56 млн рублей в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews