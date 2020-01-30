Средняя зарплата специалистов фармотрасли в Москве составила 55 тысяч рублей в месяц

Среднее ежемесячное вознаграждение, предлагаемое фармкомпаниями сотрудникам в 2019 году, достигло 55 тысяч рублей в Москве и 36 тысяч рублей в России без учета столичного региона. А в топ-3 самые популярные вакансии за этот период вошли медицинский представитель, фармацевт-провизор и менеджер по продажам. Такие данные озвучили представители компании HeadHunter (hh.ru) на бизнес-завтраке, прошедшем 29 января в рамках проекта «Фармапак».

Исследование hh.ru было основано на мониторинге вакансий, размещенных компаниями фармотрасли на поисковом сервисе в 2019 году. Аналитиками учитывались предложения организаций, указавших в качестве сфер своей деятельности продвижение, оптовую торговлю фармацевтической продукцией, фармпроизводство, аптеки и оптики, а также лаборатории и клинические исследования.

Как показали результаты исследования hh.ru, топ-лист самых популярных вакансий фармотрасли в прошлом году возглавила позиция «медицинский представитель». На нее пришлось 3,7% от всех предложений, размещенных на поисковом сервисе за этот период. Кроме этой вакансии, в топ-лист вошли фармацевт-провизор (3,2%) и менеджер по продажам (0,9%). Менее популярны продавец-консультант (0,6%), менеджер по работе с клиентами (0,5%) и офис-менеджер (0,5%).

«Сейчас наблюдается смешение профессий фармацевта и провизора. Все чаще работодатели и владельцы аптечного бизнеса хотят видеть идеального сотрудника аптеки с совмещенным, хотя правильнее сказать, объединенным функционалом фармацевта-провизора. Наличие в топе менеджера по продажам – это тренд, говорящий о том, что фармацевтика достаточно давно идет дорогой ритейловых сетей. Сначала они возникали как самостоятельный, монобрендовый и довольно успешный бизнес с одной специализацией – продажа медикаментов и лекарственных препаратов. Сегодня же мы наблюдаем трансформацию и даже синергию аптечных и ритейловых сетей, что естественным образом отражается и на рынке труда», — пояснила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Средние медианные зарплаты, предлагаемые фармкомпаниями в 2019 году, составили 55 тысяч рублей в Москве и 36 тысяч рублей в России без учета столицы. Однако представители фармкомпаний отмечают, что разброс зарплат в отрасли может быть очень большим в зависимости от позиции сотрудника и локации компании.

«Разница между производственным персоналом, линейными руководителями и топ-менеджерами может быть очень большая. Кроме того, зарплата зависит и от города, где открыта вакансия. Средняя зарплата медицинского представителя в Москве, как правило, колеблется в районе 120 000 рублей, а в Ростове-на -Дону это будет на 30% меньше, в небольшом районном центре – еще меньше», — говорит директор по персоналу «Ирвин 2» Светлана Нанка.

По оценкам директора по персоналу Avva Rus Ирины Андриановой, уровень зарплаты для персонала, задействованного в области производства, в регионах не превышает 35 тысяч рублей, а в Москве специалисты фармотрасли, по ее мнению, зарабатывают больше указанных в отчете hh.ru 55 тысяч рублей.

Анализ размещенных в 2019 году резюме показал, что основную долю соискателей как в Москве, так и в регионах составляют женщины. Более 40% резюме с фармацевтическим профилем во всей России приходится на возрастную группу 26-35 лет. В Москве доля резюме со средним специальным образованием чуть ниже, чем в среднем по России, и столичные соискатели чаще демонстрируют более высокий уровень знания английского языка.

Исследование hh.ru продемонстрировало, что сотрудники фармкомпаний уверены в перспективах развития этой отрасли. «Представители медико-фармацевтической сферы меньше, чем другие представители, опасаются, что их профессия исчезнет с рынка: таких по результатам наших исследований сейчас 12%, а в целом по рынку – 26%», — говорит Мария Игнатова из hh.ru.

gmpnews