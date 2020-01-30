Teva впервые представила отчет о вкладе в экономику и здравоохранение России

Teva впервые представила отчет о влиянии своей деятельности на экономики 19 из 60 стран, в которых присутствует компания. На эти страны приходится 85% непосредственной экономической деятельности Teva.

В отчете, подготовленном на основе независимого анализа Matrix Global Advisors (MGA), детально раскрывается вклад Teva в ряд ключевых социально-экономических показателей включая инвестиционную сферу, ВВП, сферу занятости и создание рабочих мест. Являясь одним из лидеров мировой фармацевтической отрасли, ежедневно предлагающей высококачественные решения для 200 миллионов пациентов по всему миру, в 2018 году Teva создала и поддержала около 230 тысяч рабочих мест во всех регионах своего присутствия. Совокупный вклад компании в ВВП 19 рассматриваемых в отчете стран составил 50,7 млрд долларов.

Начав свою работу в России в 1995 году, Teva сегодня – одна из крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке с портфелем более чем из 300 продуктов. В 2018 году воспроизведенные лекарственные препараты компании позволили сохранить системе здравоохранения Российской Федерации 10,8 млрд рублей.

Сохраняя свою приверженность российскому рынку, Teva продолжает быть крупнейшим израильским инвестором в экономику РФ. Исследование показало, что вклад компании в ВВП России в 2018 году составил 123,2 млрд рублей. Более 900 сотрудников работают на заводе и в российском офисе Teva, при этом компания создала и поддержала свыше 18,7 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Сотрудники Teva в России обладают разнообразным опытом, который открывает возможности для создания инклюзивной культуры для лучшего понимания пациентов, партнеров и сообществ. В компании создана рабочая среда, в которой все сотрудники знают, что они вносят важный вклад в укрепление здоровья, улучшение самочувствия и повышение уровня благополучия людей.

«В Teva мы придерживаемся прозрачности и открытости бизнеса перед нашими партнерами, стейкхолдерами, пациентами, сотрудниками. Опубликованный отчет показал, что мы с большим вниманием и ответственностью относимся ко всем рынкам, на которых присутствуем. Такое отношение является ключевой составляющей миссии Teva – предоставлять пациентам во всем мире качественные и доступные медицинские препараты», – отметил Эрик Рош, генеральный директор Teva в России.

gmpnews