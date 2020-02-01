Рекомендованные Минздравом ЛП для лечения 2019-nCoV производятся российскими компаниями

Большинство препаратов, перечисленных в списке временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции, производят отечественные компании, сообщили в аналитической компании DSM Group.

Ранее Минздрав опубликовал временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Согласно ним, при лечении такой инфекции у взрослых следует использовать препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Некоторые из препаратов вызывают тяжелые побочные эффекты, поэтому к их применению надо относиться с осторожностью, предупредили в ведомстве.

«Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма. Вряд ли в данном случае может идти речь о каком-то ажиотажном спросе на данные препараты, их применение оправдано только в случае подтверждённого случая заболевания», — прокомментировал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Рибавирин входит в состав классической схемы лечения гепатита С, хотя известно, что он эффективен и при других вирусных заболеваниях, пояснил Беспалов. Производством препаратов с данным действующим веществом занимаются российские компании «Вертекс», «Озон», «Фармпроект» и «Канонфарма продакшн», а также немецкая Merck, рассказали в DSM Group.

Согласно инструкциям, Лопинавир и Ритонавир являются средствами для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов. Препарат, содержащий эти действующие вещества, производят на фармацевтическом комплексе «Р-Фарм» в Ярославле из субстанции глобальной биофармацевтической компании AbbVie. Кроме этого, по данным DSM Group, такое лекарство выпускает российский производитель «Фармасинтез». Данные препараты в основном закупаются для больниц, продажи на розничном рынке невелики.

ИСТОЧНИК:РИА НОВОСТИ

gmpnews