Минздрав продлит разрешение на ввоз незарегистрированных клеточных продуктов на полгода

Это следует из пояснительной записки к проекту постановления Правительства «О введении временного порядка ввоза в Российскую Федерацию биомедицинских клеточных продуктов», опубликованному на официальном портале раскрытия правовой информации.

Сейчас вопросы обращения биомедицинских клеточных продуктов не отражены в нормативных документах ЕАЭС, поэтому российский регулятор в одностороннем порядке принимает решение о введении национального регулирования. Как указано в проекте постановления, разрешительный порядок ввоза в Россию устанавливается для трех продуктов: Ауденцела, Элтрапулденцела, Спанлекортемлоцела.

Ввоз партии незарегистрированных БМКП возможен при наличии разрешения Минздрава.

Срок действия предыдущего постановления, которое также устанавливало временный порядок ввоза незарегистрированных БМПК, истек в январе 2020 года. Новый документ продлит порядок еще на шесть месяцев.

Оксана Баранова

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