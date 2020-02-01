Открыт первый в России Биологический ресурсный центр для углубленного изучения бактериофагов 31 января 2020

Новая структура займется фундаментальными исследованиями бактериофагов с целью усовершенствования лечебно-профилактических препаратов, которые являются альтернативой антибиотикам. Собранные коллекции микроорганизмов будут использованы при конструировании актуальных, клинически эффективных и безопасных препаратов. Такие лекарства могут применяться для лечения и профилактики инфекций в гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, хирургии и т.д.

«Бактериофаги пользуются все большим спросом во всем мире, что связано с растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. Задача Биологического ресурсного центра — объединить микробные производственные коллекции, собранные на территории России. На данный момент это более 10 тысяч штаммов. В коллекцию также входят бактериофаги для терапевтических целей. Это уникальный материал, представляющий собой государственную ценность, на его основе удастся создать новые виды лекарств», — отметил исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

«Центр займется изучением свойств бактериофагов, молекулярно-генетическими исследованиями, селекцией. Это позволит расширить области их применения, усовершенствовать технологии их производства, разработать новые препараты. Но, пожалуй, самой амбициозной целью нового центра является создание основы для перехода к персонализированной фаготерапии в ближайшие 5-7 лет», — добавил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Источник: «Медвестник»

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