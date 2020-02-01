Bayer удержал лидерство в ТОП-рейтинге фармпроизводителей

По данным аналитической компании AlphaRM, с января по ноябрь 2019 года объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их закупок в государственном сегменте достиг 1 332 млрд руб. и 5,43 млрд упаковок. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в стоимостном выражении составила +16% и +8% в натуральном. Основным драйвером роста стал государственный сегмент, занявший за одиннадцать месяцев долю 33,1% в структуре рынка.
Лидирующей корпорацией по итогам YTD’11 2019 по-прежнему остается Bayer. Компания Novartis поднялась на две строчки рейтинга с приростом +10% к предыдущему году, обогнав Sanofi.
Максимальную динамику аптечных продаж +27%, среди ТОП-15 корпораций, продемонстрировала «KRKA».
Поднявшись на десять строчек рейтинга брендов с приростом продаж к YTD’11 2018 +92%, первое место занял «Ксарелто» компании Bayer. «Детралекс» корпорации Servier, сохранив вторую позицию, увеличил свои продажи на 8%. На две строчки рейтинга опустился «Нурофен» (Reckitt Benckiser), показавший прирост продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1%.
Источник: AlphaRM