Bayer удержал лидерство в ТОП-рейтинге фармпроизводителей

Лидирующей корпорацией по итогам YTD’11 2019 по-прежнему остается Bayer. Компания Novartis поднялась на две строчки рейтинга с приростом +10% к предыдущему году, обогнав Sanofi.

Максимальную динамику аптечных продаж +27%, среди ТОП-15 корпораций, продемонстрировала «KRKA».

Поднявшись на десять строчек рейтинга брендов с приростом продаж к YTD’11 2018 +92%, первое место занял «Ксарелто» компании Bayer. «Детралекс» корпорации Servier, сохранив вторую позицию, увеличил свои продажи на 8%. На две строчки рейтинга опустился «Нурофен» (Reckitt Benckiser), показавший прирост продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1%.

Источник: AlphaRM

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