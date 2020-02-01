Biogen завершила год с прибылью 5,9 млрд долл.

Квартальная прибыль увеличилась на 52% – до 1,4 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор Biogen Майкл Вунатсос, в 2019 году компания продемонстрировала устойчивый рост по всем направлениям бизнеса.

В IV квартале 2019 года объем продаж препаратов для лечения рассеянного склероза сократился на 1% и составил 2,2 млрд долл.

Продажи препарата Tecfidera выросли на 5% – до 1,16 млрд долл., что превышает прогнозы (1,12 млрд долл.).

Показатель по препарату Tysabri вырос на 2% – до 473 млн долл.

Объем продаж препарата Avonex снизился на 15% – до 411 млн долл., препарата Plegridy – на 9% – до 106 млн долл.

За отчетный период объем продаж препарата Spinraza увеличился на 16% и составил 543 млн долл., что немного ниже прогнозов (549 млн долл.).

Продажи препарата Rituxan/Gazyva выросли на 3% – до 395 млн долл.

Роялти по препарату Ocrevus выросли на 35% – до 205 млн долл.

Квартальный объем продаж биосимиляров увеличился на 25% и составил 196 млн долл. В Biogen отметили, что в Европе более 200 тыс. пациентов получают биосимиляры Benepali, Imraldi и Flixabi.

В 2019 году объем продаж Biogen вырос на 7% и составил 14,4 млрд долл.

Чистая прибыль составила 5,9 млрд долл. против 4,4 млрд долл. годом ранее.

По прогнозу компании, в 2020 году объем продаж составит 14–14,3 млрд долл., прибыль на акцию – 31,50–33,50 долл. Аналитики ожидают 14,08 млрд долл. и 33,03 долл. соответственно.

Прогноз составлен с учетом того, что в 2020 году на американском рынке не появится аналог препарата Tecfidera. В нем учтены дальнейшие расходы на разработку препарата aducanumab, а также на завершение сделки по приобретению у Pfizer («Пфайзер») прав на экспериментальный препарат PF-05251749, который Biogen планирует разрабатывать для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Илья Дугин

pharmvestnik