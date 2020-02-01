В IV квартале 2019 года прибыль Eli Lilly выросла на 33%

Квартальная прибыль выросла на 33% – до 1,5 млрд долл.

За отчетный период объем продаж в США увеличился на 7% – до 3,5 млрд долл.

За пределами США этот показатель вырос на 10% – до 2,6 млрд долл.

Продажи препарата Trulicity выросли на 31% и составили 1,2 млрд долл. против прогнозируемых 1,15 млрд долл. В США объем продаж препарата вырос на 29% – до 942 млн долл.

В завершающем квартале 2019 года объем продаж препарата Taltz увеличился на 37% – до 420,1 млн долл. Аналитики прогнозировали 395,8 млн долл.

По препарату Basaglar объем продаж вырос на 32% – до 307,2 млн долл.

Квартальный объем продаж препарата Jardiance подскочил на 39% и составил 268 млн долл. Продажи в США и за пределами Америки выросли на 36% и 42% соответственно.

Продажи препарата Cyramza выросли на 11% – до 245,1 млн долл. на фоне увеличения спроса в США и других странах.

Объем продаж препарата Verzenio в IV квартале 2019 года составил 179,1 млн долл. против 83,1 млн долл. за аналогичный период 2018 года за счет роста спроса в США.

Показатель продаж по препарату Olumiant вырос на 82% – до 127,8 млн долл.

Показатель объема продаж по препарату Emgality составил 66,3 млн долл. по сравнению с 4,9 млн долл. годом ранее.

Продажи Humalog снизились на 1% – до 763,4 млн долл., что выше прогнозов (710,8 млн долл.).

Квартальный объем продаж препарата Cialis упал на 44% и составил 197,8 млн долл. Аналитики прогнозировали 175 млн долл.

В 2019 году объем продаж Eli Lilly вырос на 4% и составил 22,3 млрд долл.

Прибыль за прошедший год составила 8,3 млрд долл. против 3,2 млрд долл. в 2018 году.

По прогнозам Eli Lilly, в 2020 году объем продаж составит 23,7–24,2 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 23,6–24,1 млрд долл. Прибыль на акцию компания прогнозирует в пределах 6,70–6,80 долл. Аналитики ожидают 6,71 долл.

Илья Дугин

pharmvestnik