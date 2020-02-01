УФАС проверит правдивость рекламы «Ремантадина» как средства против коронавируса

Соответствующий запрос в вуз и отраслевое министерство готовит территориальный орган ФАС в связи с появлением рекламы на злобу дня в одной из «Аптек от склада». Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Листовку с изображением вышеназванного лекарственного средства, в которой говорится, что оно подходит для борьбы с коронавирусом, заметили пермские журналисты. Они-то и попросили антимонопольное ведомство дать оценку законности такой рекламы.

Сотрудники УФАС изучили инструкцию по применению препарата и выяснили, что он является противовирусным, используется для лечения и профилактики гриппа и профилактики клещевого энцефалита вирусной этиологии. Разумеется, никакого упоминания о китайском коронавирусе во вкладыше производителя нет.

«Сейчас мы готовим запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и Пермский государственный медицинский университет, чтобы до конца разобраться в этой ситуации», — рассказала заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева.

Ранее ФАС России начало аналогичную проверку рекламы «Арбидола». Схожая рекламная активность была замечена и по отношению к «Ингавирину»

В список препаратов, которые Минздрав России рекомендовал для лечения короновируса, ни одно из вышеназванных средств не вошло.

Екатерина Погонцева

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