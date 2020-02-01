Квартальная прибыль Amgen составила 1,7 млрд долл.

Объем продаж фармпродукции снизился на 2% – до 5,9 млрд долл.

Квартальная прибыль составила 1,7 млрд долл. против 1,9 млрд долл. годом ранее.

Как отметили в компании, на показатель продаж негативно повлияла жесткая конкуренция со стороны биосимиляров и дженериков в отношении некоторых препаратов. По ряду препаратов, в частности Repatha, Parsabiv, Blincyto, Aimovig, Prolia, Nplate и Vectibix рост объема продаж исчислялся двузначными показателями.

Квартальный объем продаж препарата Enbrel вырос на 2% и составил 1,3 млрд долл.

По препарату Prolia показатель увеличился на 15% – до 752 млн долл.

Продажи препарата Neulasta упали на 43% – до 665 млн долл. на фоне конкуренции со стороны биосимиляров.

Объем продаж препарата Aranesp сократился на 10% – до 427 млн долл.

Объем продаж препарата Epogen снизился на 20% – до 210 млн долл.

Между тем, продажи препарата Nplate выросли на 15% – до 210 млн долл., препарата Repatha – на 26% – до 200 млн долл.

По препарату Parsabiv объем продаж вырос на 49% – до 179 млн долл.

Объем продаж препарата Otezla составил 178 млн долл. В ноябре 2019 года Amgen купила права на препарат у Celgene за 13,4 млрд долл.

Продажи препарата Sensipar/Mimpara рухнули на 76% – до 107 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции.

Объем продаж препарата Aimovig увеличился на 3% – до 98 млн долл., препарата Blincyto – на 27% – 80 млн долл.

По прогнозу Amgen, в 2020 году скорректированная прибыль на акцию составит 14,85–15,60 долл. при объеме продаж 25–25,6 млрд долл. Аналитики прогнозируют 16,19 долл. и 25,51 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik