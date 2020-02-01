Биоинформатика и госпитальная практика выявят тысячи антибиотикорезистентных патогенов

По завершении расширения данной платформы Noscendo планирует обеспечить молекулярную характеризацию до 8 тыс. антибиотикорезистентных патогенов более 35 видов. Для этого предполагается использование технологии секвенирования последнего поколения.

В рамках соглашения о партнерстве Noscendo будет инвестировать в постоянно увеличивающийся банк штаммов и банк данных об окружающей среде, которые ведет Институт. Данные в эти банки поступают из различных национальных и международных проектов.

В компании отметили, что возможность быстрого определения патогенов и их резистентности позволит оперативно принимать гигиенические меры и назначать целесообразную антибиотикотерапию.

Татьяна Кублицкая

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