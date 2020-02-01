Биоинформатика и госпитальная практика выявят тысячи антибиотикорезистентных патогенов

Разработчик решений в сфере биоинформатики Noscendo («Носсендо») заключил соглашение о партнерстве с Институтом гигиены и здравоохранения Университетской больницы Бонна (Германия) для возможности совместной работы с группой ученых с целью расширения диагностической платформы Disqver, разработанной Noscendo, сообщает портал In-Pharma Technologist.
По завершении расширения данной платформы Noscendo планирует обеспечить молекулярную характеризацию до 8 тыс. антибиотикорезистентных патогенов более 35 видов. Для этого предполагается использование технологии секвенирования последнего поколения.
В рамках соглашения о партнерстве Noscendo будет инвестировать в постоянно увеличивающийся банк штаммов и банк данных об окружающей среде, которые ведет Институт. Данные в эти банки поступают из различных национальных и международных проектов.
В компании отметили, что возможность быстрого определения патогенов и их резистентности позволит оперативно принимать гигиенические меры и назначать целесообразную антибиотикотерапию.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik