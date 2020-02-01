Регулятору дадут больше времени для привлечения нарушителей к административной ответственности Биоинформатика и госпитальная практика выявят тысячи антибиотикорезистентных патогенов » При помощи искусственного интеллекта разработан первый в мире препарат-кандидат Компании Exscientia («Экссайеншиа») и Sumitomo Dainippon («Сумитомо Даиниппон») объявили о начале клинических исследований (КИ) совместно разработанного препарата для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, сообщает портал PharmaTimes. Первый в своем роде препарат-кандидат DSP-1181 разработан в результате совместных исследований обеих компаний с использованием платформы на основе искусственного интеллекта Centaur Chemist. Начато КИ I фазы по препарату. Таким образом, Sumitomo Dainippon расширила свой портфель препаратов в разработке. В него включены препараты для удовлетворения неудовлетворенных потребностей в области лечения психиатрических и неврологических заболеваний – одного из трех приоритетных направлений деятельности компании в сфере R&D. DSP-1181 представляет собой сильнодействующий агонист серотониновых 5-HT1A-рецепторов длительного действия. Татьяна Кублицкая

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