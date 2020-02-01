Регулятору дадут больше времени для привлечения нарушителей к административной ответственности

За 17 лет существования КоАП в него внесено уже порядка 4800 изменений. Но часто они носили бессистемный характер. В этот раз на обсуждение общественности, которое продлится до 19 февраля, представлен проект обновленного Кодекса целиком, а не просто отдельных статей.

Как говорится в пояснительной записке, авторами были уточнены составы многих административных правонарушений. Введено правило о том, что не допускается одновременное привлечение юрлица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев. Выделена категория грубых административных правонарушений, к которым, в частности, относятся коррупционные, посягающие на конкуренцию и в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров.

Отраслевые юристы, к которым «ФВ» обратился за комментариями, признались, что еще не изучили новый документ досконально и не готовы к предметному разговору. Однако они обращают внимание на то, что срок привлечения к административной ответственности за нарушение лицензионных требований проектом увеличен до одного года. Сейчас он составляет три месяца. Зачастую данное нарушение вскрывают сотрудники МВД (бесконтрольная торговля препаратами, популярными среди аптечных наркоманов), и пока они соберут материалы о нарушении, пока передадут регулятору по подведомственности, срок привлечения к ответственности истекает, и нарушитель остается безнаказанным. Если проект будет принят в предложенной редакции, об этой проблеме можно будет забыть.

Есть надежда, что аптечным работникам станет чуть легче исполнять свои обязанности в связи с установлением новым КоАП штрафа на врачей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов (3-5 тыс. руб.). Причем это касается как государственных, так и частных медучреждений. Сегодня первостольники подчас вынуждены на свой страх и риск обслуживать пациентов, которым врач неверно заполнил рецептурный бланк или и вовсе сделал назначение на обычном листке бумаги.

Отметим, что новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Регионам дадут дополнительный год на приведение местных КоАП в соответствие с федеральным.

Фото: legal.report

Екатерина Погонцева

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