В России выявлены первые случаи заражения коронавирусом

По ее словам, Роспотребнадзор зафиксировал одного больного в Забайкальском крае, другого — в Тюменской области. «Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — цитирует Голикову ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения в России пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нет.

ВОЗ уже признала эпидемию новой пневмонии в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Общее число зараженных в КНР превысило 9,8 тыс. более 200 человек умерли. Кроме Китая, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в России.

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