Определен ТОП-10 регионов-лидеров по выдаче лекарств «7ВЗН»

По состоянию на 30 января составлен рейтинг регионов России, лидирующих по количеству выданных по рецептам промаркированных лекарств из категории «7ВЗН». Это дорогостоящие лекарственные препараты для лечения редких заболеваний, которые централизованно закупаются Минздравом за счет средств федерального бюджета, и выдаются по рецептам.
Ростовская, Новосибирская, Томская и Свердловская области, Республика Дагестан, Хабаровский, Алтайский и Красноярский край, а также Москва и Санкт-Петербург вошли в ТОП-10 регионов по выдаче препаратов данной категории. Суммарно на них приходится 91,8% от общего объемы выбытия препаратов «7ВЗН» с цифровыми кодами Data Matrix.
В настоящее время по информации из системы «Честный ЗНАК» промаркированные лекарства по программе «Семь высокозатратных нозологий» поступили в 29 регионов России, соблюдена вся цепочка их прослеживаемости.
Для выдачи лекарств обязательно используется регистратор выбытия. Он необходим для передачи в систему маркировки данных о текущем статусе препарата. Данное оборудование предоставляет Центр развития перспективных технологий за свой счет.
Напомним, что для лекарств категории 7 высокозатратных нозологий цифровая маркировка стала обязательной с 1 октября 2019 года. Система успешно прошла государственную аттестацию, введена в промышленную эксплуатацию и функционирует — компании, поставляющие ВЗН, зарегистрированы и с октября прошлого года выпускают маркированную продукцию.
Источник: ЦРПТ