Определен ТОП-10 регионов-лидеров по выдаче лекарств «7ВЗН»

Ростовская, Новосибирская, Томская и Свердловская области, Республика Дагестан, Хабаровский, Алтайский и Красноярский край, а также Москва и Санкт-Петербург вошли в ТОП-10 регионов по выдаче препаратов данной категории. Суммарно на них приходится 91,8% от общего объемы выбытия препаратов «7ВЗН» с цифровыми кодами Data Matrix.

В настоящее время по информации из системы «Честный ЗНАК» промаркированные лекарства по программе «Семь высокозатратных нозологий» поступили в 29 регионов России, соблюдена вся цепочка их прослеживаемости.

Для выдачи лекарств обязательно используется регистратор выбытия. Он необходим для передачи в систему маркировки данных о текущем статусе препарата. Данное оборудование предоставляет Центр развития перспективных технологий за свой счет.

Напомним, что для лекарств категории 7 высокозатратных нозологий цифровая маркировка стала обязательной с 1 октября 2019 года. Система успешно прошла государственную аттестацию, введена в промышленную эксплуатацию и функционирует — компании, поставляющие ВЗН, зарегистрированы и с октября прошлого года выпускают маркированную продукцию.

Источник: ЦРПТ

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