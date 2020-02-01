Компания Servier вновь признана «работодателем мечты»

«Мы очень рады стать во второй раз призером одной из наиболее престижных премий фармацевтической отрасли России — «Работодатель мечты», — прокомментировала получение награды Елена Егорова, директор Servier по персоналу по странам ЕАЭС. — Особенно приятно, что в этом году были замечены и отмечены наши социальные программы для сотрудников».

По ее словам, комфортные условия труда, социальный пакет и мотивационные программы «выгодно отличают компанию от других работодателей, и помогают привлекать и удерживать сотрудников».

«Мы гордимся тем, что больше половины сотрудников работает в компании более 5 лет, а некоторые из них — уже на протяжении 25 лет», — подчеркнула она.

Награда «Работодатель мечты» традиционно присуждается на основании результатов независимого исследования портала Medpred.ru, которое проводится с 2010 года. Ежегодно сотрудники фармацевтических компаний делятся своим мнением о рынке труда, условиях работы и работодателях. Результаты опроса позволяют сотрудникам сравнивать условия труда в разных компаниях и ориентироваться в текущей ситуации на рынке, а компаниям — изменять бизнес-процессы и становиться более привлекательными работодателями.

Традиционно, исследование проводится по пяти основным категориям: финансовые гарантии и справедливое вознаграждение, профессиональное развитие и карьерный рост, самые ценные социальные программы для сотрудников, комфортная рабочая среда и привлекательный портфель препаратов. Компаниям, которые набрали максимальное количество голосов в одной или двух категориях, присуждаются отдельные номинации.

Источник: АО «Сервье»

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