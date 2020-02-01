Квартальные продажи рецептурных препаратов Roche выросли на 8%

Общий объем продаж компании за отчетный период вырос на 6% – до 15,4 млрд франков (15,9 млрд долл.).

Как отметил исполнительный директор Roche Северин Шван, в 2019 году компания показала отличные финансовые результаты. По его словам, в 2020 году ожидается рост продаж в пределах низких или средних однозначных показателей, несмотря на более жесткую конкуренцию со стороны биосимиляров.

Объем продаж фармпродукции в США вырос на 11% – до 6,7 млрд франков (6,9 млрд долл. США).

Продажи на других зарубежных рынках, включая Китай, увеличились на 6% – до 2,1 млрд франков (2,2 млрд долл.).

За отчетный период объем продаж в Европе также вырос на 6% – до 2,1 млрд франков (2,2 млрд долл.).

Квартальный объем продаж препарата Avastin сократился на 6% и составил 1,6 млрд франков (1,6 млрд долл.) на фоне лонча биосимиляров в июле 2019 года.

Показатель по препарату MabThera/Rituxan тоже снизился на 6% – до 1,5 млрд франков (1,5 млрд долл.) из-за конкуренции со стороны биосимиляров в Европе и Японии.

Продажи препарата Herceptin упали на 24% – до 1,2 млрд франков (1,2 млрд долл.). Этому способствовало появление биосимиляров в Европе, Японии и США.

В IV квартале прошедшего года объем продаж препарата Ocrevus вырос на 55% и составил 1 млрд франков (1 млрд долл.) благодаря увеличению продаж в США и хорошему старту на зарубежных рынках, в т.ч. в Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Квартальный объем продаж препарата Perjeta увеличился на 16% – до 857 млн франков (882 млн долл.) на фоне повышения показателей на всех рынках.

Продажи препарата Tecentriq выросли на 136%, составив 578 франков (595 млн долл.), также за счет показателей на всех рынках.

Показатель по препарату Hemlibra увеличился на 313% – до 459 млн франков (472 млн долл.), чему способствовал рост спроса в США, Японии и Европе.

По препарату Kadcyla объем продаж вырос на 57% – до 388 млн долл. (399 млн франков). Росту способствовало применение препарата в США и других странах для лечения пациентов с минимальным остаточным заболеванием после хирургического вмешательства.

В 2019 году объем продаж Roche вырос на 8% и составил 61,5 млрд франков (63,3 млрд долл.).

Прибыль за прошедший год увеличилась на 30% – до 14,1 млрд франков (14,5 млрд долл.).

По словам Северина Швана, в 2020 году компания ожидает усиления конкуренции со стороны биосимиляров в США. Он полагает, что биосимиляры «съедят» около 4 млрд франков (4,1 млрд долл.) против 1,5 млрд франков (1,5 млрд долл.) в 2019 году. Тем не менее, продажи новых препаратов позволят частично компенсировать ущерб.

Roche отказалась от дальнейшей разработки препарата для лечения гепатита B RG6004 после того, как лицензировала права на аналогичный препарат у компании Dicerna Pharmaceuticals DCR-HBVS, проходящий клинические исследования I фазы.

Компания периодически пересматривает свой портфель экспериментальных препаратов, что уже привело к сокращению ряда исследовательских программ.

Илья Дугин

pharmvestnik