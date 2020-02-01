Экспертное мнение о развитии аптечного бизнеса в России в 2020 году

К каким последствиям приведет внедрение обязательной маркировки лекарств, как отразится на рентабельности аптек отмена ЕНВД, прогнозирует Ярослав Шульга, руководитель Shulga Consulting Group.

Фармацевтический рынок по итогам 2019 года растет только за счет госзакупок. Этот сектор развивается, а в классической аптечной рознице рост в деньгах на уровне статистической погрешности. Рынок в натуральном выражении, в продаже упаковок не растет, в лучшем случае стагнирует. Если более внимательно посмотреть по сегментам, то парафарма, аптечная косметика, барьерная контрацепция, категории, где делается основная наценка, за счет которых аптеки в основном зарабатывают, показывают худшую динамику по итогам года. Ожидать какого-то мощного всплеска, прорыва и роста продаж в 2020 году не приходится, поскольку доходы населения не растут.

Покупатель голосует рублем. Спрос изменился в сторону дженериков, небрендированной продукции. Те, кто раньше покупал оригинальные препараты, уходят в более дешевый сегмент. Лекарств, без которых можно обойтись и не умереть при этом, стали покупать меньше. Если раньше лечились в поликлиниках и больницах, потом стали ограничиваться консультацией фармацевта перед покупкой лекарств в аптеке, то сейчас модно лечиться в «Инстаграме» и покупать БАДы через Интернет. Для аптек это не очень приятная тенденция.

Маркировка ударит по рентабельности

Главное знаковое событие, которое повлияет на рынок в 2020 году, — это введение обязательной маркировки лекарственных средств с июля 2020 года. У нее будет много последствий. Мнения экспертов разделились, часть считает, что это приведет к росту цен на лекарства из-за роста издержек на внедрение маркировки, часть уверена, что существенного влияния на цены не будет. Посмотрим, кто был прав.

В любом случае введение маркировки и онлайн-касс точно отразится на крупных аптечных сетях, которые неплохо зарабатывали на маркетинговых контрактах и, скажем так, на манипуляциях с той продукцией, которая оплачивалась производителем. В ближайшее время производители смогут получить честные данные о движении своего товара.

Еще одно последствие введения маркировки — при продаже таких товаров невозможно применять специальные налоговые режимы (патент или ЕНВД), при помощи которых аптекам удавалось выживать и поддерживать рентабельность на уровне 1-3%. Придется переходить либо на общую, либо на упрощенную систему налогообложения, что менее выгодно. По предварительным оценкам, это будет стоить около 1% рентабельности, для аптек это очень много. Сильнее всего это ударит по тем, у кого запас прочности меньше, по мелким сетям и одиночным аптекам.

Профильные аптечные организации пытаются пролоббировать продление льготного налогового режима. По Налоговому кодексу власти в регионах могут оставить за аптеками право применять ЕНВД еще на один год. Насколько я знаю, в отдельных регионах этот вопрос сейчас рассматривается. Мой прогноз — тотально, по всей России аптекам льготный режим не продлят. Возможно, точечно, в каких-то регионах договориться удастся.

Перспективы онлайн-торговли лекарствами

Россия давно созрела для дистанционной торговли лекарствами. В стране сейчас около 60 тыс. аптек, но покрытие крайне неравномерное. Если в больших городах может быть несколько аптек на одной улице или даже в одном доме, то в отдаленных поселках, которые не интересны крупным игрокам, может не быть ни одной аптеки.

От легализации интернет-продаж выиграют интернет-ресурсы с большим трафиком. Простой пример из жизни — когда российская поисковая система вышла на рынок такси, она быстро подмяла его под себя. То же может произойти с продажей лекарств. В продаже лекарств заинтересованы маркетплейсы. Рассчитывать, что кто-то зайдет на этот рынок, поймет, какая тут доходность, обожжется и побежит отсюда, не стоит. Они готовы к большим инвестициям, готовы к покрытию многолетних убытков ради наращивания доли рынка. Конкурировать с ними классическим аптекам, которые имеют свой собственный сайт, будет невозможно. Для них это риск и серьезная угроза, произойдет перераспределение покупательских потоков.

«Почта России» тоже намерена играть профессионально на этом рынке. Я не очень понимаю, как они смогут обеспечить строгие требования к хранению лекарств и как смогут организовать отпуск лекарств в отделениях почты. Пока трудно представить, как это будет выглядеть. Но «Почта России» вполне может продавить мысль о том, что продажа лекарств — это социальная миссия, и получить под это субсидии из бюджета.

Новые ограничения для аптек

В Госдуме обсуждается несколько законопроектов, которые могут кардинально изменить деятельность аптек. Надеюсь, что далеко не все будут приняты, но обратить на них внимание стоит.

Есть попытки провести демонополизацию рынка. Депутаты рассматривают инициативы по ограничению доли аптечных сетей и на уровне региона, и на уровне РФ. До сих пор в законодательстве не было определения, что такое аптечная сеть. Впрочем, даже если такой закон примут, уверен, что найдется масса лазеек, как раздробить бизнес и на бумаге выйти из-под монополии. И сейчас на рынке есть сети, где у каждой аптеки отдельное юрлицо либо сеть ИП, объединенных общим руководством. Доказать, что они являются одной сетью, будет достаточно сложно.

Есть идея ограничить или даже запретить маркетинговые контракты, до внесения в Госдуму конкретного законопроекта на эту тему еще не дошло, но движение в эту сторону есть. Для крупных сетей, кто работает с производителями напрямую, для фармассоциаций это будет очень серьезная потеря.

Еще одна интересная инициатива — ограничить выкладку иностранных препаратов. Сейчас обсуждается, чтобы не менее 50% витринных емкостей аптек было отдано российским производителям. Также предлагают зафиксировать наценку в рамках одного МНН. Фиксировать наценку на лекарства хорошо с точки зрения популизма, но с точки зрения здравого смысла это большой вопрос и большие риски для бизнеса.

Более того, обсуждается, что нужно заставить фармацевтов в аптеках рекомендовать сначала самую дешевую продукцию из ассортимента в рамках МНН. Это приведет к тому, что за исключением ЖНВЛП в аптеках просто не будет самого дешевого ассортимента, потому что его невыгодно продавать.

Мне очень не нравится такое резкое вмешательство в деятельность аптек. Аптеки снимают с льготного налогового режима, приходится работать в условиях низкой рентабельности, но при этом государство пытается вмешиваться в ассортиментную политику и выкладку товара. С одной стороны, аптеки приравняли к обычным магазинам, с другой — социальную миссию с них никто не снимает.

marketmedia