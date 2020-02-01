Объём коммерческого рынка ЛП в декабре 2019 года составил 98,5 млрд рублей

По сравнению с ноябрём ёмкость рынка (в розничных ценах) выросла на 9,7%. Относительно декабря 2018 года в 2019 году рынок показал прирост реализации на 6,0%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в декабре по сравнению с ноябрём выросла на 2,1%, и составила 220,0 рублей, такие данные приводятся в аналитическом отчете компании DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за 2019 год относительно 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 3,0%. Общая ёмкость составила 1 021,2 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в декабре 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты из категории «от 150 до 500 руб.». Доля самого востребованного ценового диапазона за год сократилась на 0,3% — до 43,1%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 1,0% относительно декабря 2018 года, и составил 3,3%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 10,7% (+0,2%). Удельный вес дорогостоящих лекарств с ценой свыше 500 руб. вырос на 1,0%, и составил 42,9% в декабре 2019 года.

По итогам декабря 2019 года 58,0% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 31,4%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам декабря 2019 года на 35,7% был представлен рецептурными препаратами и на 64,3% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в декабре 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам декабря 2019 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Терафлю» (0,8%); на третьем месте — «Нурофен» (0,8%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 2019 года увеличился на 4,6% относительно ноября, и составил 6,5 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в двенадцатом месяце 2019 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 29,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в декабре 2019 года по сравнению с ноябрём выросла на 4,4%, и составила 220,6 рублей. ТОП-3 производителей БАД занял 27,5% рынка в декабре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,8%), Solgar Vitamin And Herb (6,3%) и PharmaMed (5,4%).

gmpnews