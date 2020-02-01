Депутаты попросили ФАС разобраться с ростом цен на медицинские маски

Об этом пишет портал www.duma-er.ru со ссылкой на сопредседателя Правозащитного центра депутата Михаила Старшинова.

«Как сообщают СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%. Это совершенно очевидно связано с распространением информации о коронавирусе. Но в условиях сложной эпидемиологической ситуации наживаться на тревожных настроениях людей как минимум негуманно и недопустимо», — уверен Старшинов.

Он подчеркнул, что аптечные сети, завышая стоимость масок или создавая искусственный спрос на них, фактически лишают людей возможности получить предмет первой необходимости.

«Медики рекомендуют использовать медицинские маски, чтобы снизить возможность заражения. Они подлежат частой замене, соответственно, затраты на покупку масок в условиях роста цен могут сильно возрасти. Нужно помочь людям в борьбе с опасным вирусом, а не думать только о получении прибыли. Прошу ФАС проверить факты завышения цен, а Минпромторг — отсутствия масок в продаже и принять все необходимые последующие меры», — заключил Старшинов.

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