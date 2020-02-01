Дивизионы группы компаний «Новартис» в России признаны лучшими работодателями 2020 года

Группа компаний «Новартис» с гордостью объявляет о том, что два ее юридических лица – компания «Новартис Фарма» (инновационные и онкологические препараты) и компания «Сандоз» (воспроизведенные препараты и биоаналоги) – получили официальную сертификацию в категории «Top Employer 2020» («Лучший работодатель 2020») за исключительные условия, предоставляемые сотрудникам российского подразделения. Одновременно с этим компания «Сандоз» стала лучшим работодателем также и на глобальном уровне.

Сертификация основана на ежегодном международном исследовании Top Employers Institute, по итогам которого определяются ведущие работодатели по всему миру за их достижения в создании комфортной рабочей среды.

«Признание лучшим работодателем стало для нас свидетельством того, что культура нашей компании, помогающая раскрыть потенциал каждого – это правильный путь. Именно она делает «Новартис» отличным местом для работы и построения карьеры», – сказал Дениз Ёзташ, директор по персоналу группы компаний «Новартис» в России.

Организация Top Employers Institute признана ключевым международным экспертом по вопросам кадровой политики и культуры. Компании, получившие звание лучшего работодателя, уделяют значительное внимание созданию наилучших условий для работы сотрудников, ставя в приоритет своей стратегии работу с людьми. Чтобы получить это звание, компании должны доказать свое соответствие необходимым высоким стандартам Top Employers Institute.

Top Employers Institute оценивает практику и процессы в компаниях на основании таких критериев, как стратегия по работе с талантами, планирование численности персонала, привлечение талантов, процесс адаптации новых сотрудников, обучение и развитие, управление эффективностью работы, развитие лидерских качеств, управление карьерным ростом и кадровым резервом, зарплата и компенсация, культура.

Компания «Сандоз» второй год подряд становится лучшим работодателем не только в России, но и в мире. Для признания компании лучшим работодателем на глобальном уровне, она должна получить сертификацию как минимум в 20-ти своих представительствах. «Сандоз» признан лучшим работодателем в 29-ти странах: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Египет, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Коста Рика, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, США, Таиланд, Турция, Франция, Швейцария, Эквадор, ЮАР, Япония.

gmpnews