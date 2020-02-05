Catalent купит контрактного разработчика и производителя геннотерапевтических ЛП

Сделка по приобретению CDMO заключена с организациями, владевшими Masthercell Global в течение нескольких лет. Это – биотехнологическая компания Orgenesis («Оргенесис») и компании прямых инвестиций Great Point Partners и SFPI-FPIM. Закрытие сделки ожидается в III квартале финансового года Catalent: тогда последняя приобретет три предприятия Masthercell вместе с 240 сотрудниками.

Генеральный директор Catalent Джон Химински заявил, что опыт Masthercell в работе с рецепторами T-клеток, препаратами на основе технологии CAR-T и мезенхимальными стволовыми клетками позволит компании реализовать свои возможности в сфере разработки и производства геннотерапевтических препаратов. В свою очередь, Catalent поможет компании Masthercell выстроить коммерческие операции.

Татьяна Кублицкая

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