Фармдистрибьютор «Ирвин» подтвердил готовность к работе с маркированными лекарствами

Центральный склад компании, расположенный в Подольске, оснащен оборудованием и программным обеспечением, необходимым для считывания двухмерного кода DataMatrix на упаковках и передаче данных о товаре в государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ГИС МДЛП).

«Ирвин 2» начал внедрение маркировки в рамках пилотного проекта, который проходил с 2017 года. К поставкам маркированных лекарств по государственной программе 7ВЗН компания была готова к 1 октября 2019 года. Сейчас партии препаратов из 7ВЗН поступают и отгружаются со склада компании с обязательным фиксированием в системе МДЛП.

«Мы получаем товар от крупнейших производителей на российском рынке, которые участвуют в госзакупках, — сообщил генеральный директор «ИРВИН 2» Михаил Степанов. — Все партии по госпрограмме ВЗН уже идут с маркировкой. Соответственно, мы проводим все необходимые процедуры и фиксируем движение товара в системе МДЛП. Отгрузки идут по всем регионам РФ».

Он также добавил, что «Ирвин 2» готов поставлять и фиксировать в системе МДЛП и препараты, не входящие в программу высокозатратных нозологий: «Вся ИТ-инфраструктура работает, процессы отлажены. С медучреждениями мы работаем по прямому акцепту, что считаем более клиентоориентированным подходом».

«Дистрибьюторы — центральный элемент цепочки поставок, они обеспечивают своевременное поступление маркированных лекарств в медицинские учреждения и аптечные сети, — подчеркнул генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. — «Ирвин 2» грамотно внедрил проект, что позволило завершить его раньше установленного срока. Мы видим, что и другие фармкомпании, занимающие лидирующие позиции на российском рынке, начали передавать данные по маркированным коммерческим партиям, не дожидаясь 1 июля 2020 года, когда это станет обязательным».

Пилотный проект по мониторингу движения лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Поэтапный переход на маркировку всех лекарств установлен с января по июль 2020 года. С 1 июля производители должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота — вносить данные о движении маркированных лекарств на каждом этапе их прохождения по товаропроводящей цепочке. Маркировка препаратов для терапии высокозатратных нозологий началась ранее — с 1 октября 2019 года.

Источник: ЦРПТ

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