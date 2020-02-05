Минздрав закупает препараты для лечения ВИЧ и гепатитов

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».
— Абакавир + Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 245 270 834,76 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 973 579 950,72 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 116 199 000,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 87 669 046,86 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.02.2020 09:00.
— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 157 229,10 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.02.2020 09:00.
— Этравирин, таблетки, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 597 072 440,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.02.2020 09:00.
— Этравирин, таблетки, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 626 110 100,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.02.2020 09:00.
— Этравирин, таблетки, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 815 481 283,43 руб.
Прием заявок заканчивается: 17.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 968 703 560,70 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 905 539 286,58 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.02.2020 09:00.
— Невирапин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 40 205,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 16:09.
— Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 225 273,28 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00
— Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 042 177,97 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Атазанавир, капсулы, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 201 102 535,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Атазанавир, капсулы, 300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 280 461 916,95 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 143 225 425,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 369 804,30 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 146 788,72 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Фосфазид, таблетки, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 99 144 902,34 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Фосфазид, таблетки, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 263 032 960,19 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 345 110,41 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 68 504 332,96 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 824 834 308,32 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 923 629 953,84 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 827 112 589,16 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 919 522 335,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 977 192 048,36 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 879 474 962,08 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 948 679 713,81 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 803 073 677,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 693 555 087,44 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Дасабувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 326 599 858,98 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.02.2020 09:00.
— Фосампренавир, суспензия для приема внутрь, 50 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 562 283,48 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 269 079 756,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Атазанавир, капсулы, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 897 971,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 44 676 715,06 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Нарлапревир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 173 264 245,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
— Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 17 069 639,73 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.02.2020 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik