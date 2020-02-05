Московский депздрав потребовал от аптек не повышать цены на антивирусные препараты и маски

Как рассказал «ФВ» собеседник в одной аптечной сети, участвовавший в совещании, на встрече присутствовали основные игроки московского региона: аптечная сеть «36,6», «Ригла», «Неофарм», представители аптечных ассоциаций. Совещание проводил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«Никакого официального письма по итогам встречи для рассылки по аптекам подготовлено не было. Нас просто предупредили, чтобы не повышали цены на противовирусные препараты и медицинские маски. И заявили, что в ином случае меры воздействия найдутся», — рассказал «ФВ» участник встречи.

По словам источника «ФВ», владельцы сетей предложили переадресовать вопрос о повышении цен на противовирусные препараты и медицинские маски и дистрибьюторам.

«В очередной раз пригрозили и разошлись ни с чем», — подвел итог встречи представитель аптечной сети.

Как ранее сообщал «ФВ», с 20 по 26 января аптечные продажи противовирусных препаратов на фоне новостей о распространении коронавируса выросли на 27%.

«ФВ» отправил запрос в Департамент здравоохранения Москвы.

Оксана Баранова

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