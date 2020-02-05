Оксана Монж избрана председателем Совета директоров AIPM

Оксана Монж работает в фармацевтической индустрии более 19 лет, занимая различные руководящие позиции в области маркетинга, стратегического планирования и управления бизнесом в международных фармацевтических компаниях как в России, так и за рубежом. С октября 2018 года она работает генеральным директором компании Sanofi в странах Евразийского региона, с ноября того же года является членом Совета директоров AIPM.

Председатель Совета директоров AIPM избирается на два года с возможностью однократного переизбрания.

Фото: AIPM

pharmvestnik