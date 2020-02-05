Давид Мелик-Гусейнов перейдет в Сбербанк

Мелик-Гусейнов отказался от комментариев о новом назначении. Он написал «о новом этапе профессиональной жизни» на странице в Facebook. «Я не выпадаю из отрасли и не прекращаю проектную деятельность. Но пришло время провести перезагрузку себя самого», — написал он, назвав работу в Минздраве «важной школой».

По данным источника в «Сбербанке», бывший чиновник уже знакомится с функционалом на новом месте работы. «ФВ» направил запрос в пресс-службу ПАО «Сбербанк».

В Минздрав РФ Мелик-Гусейнов пришел в январе 2019 года. До этого он четыре года возглавлял ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Департамента здравоохранения города Москвы».

Он окончил Пятигорский государственный лингвистический университет (специальность — лингвистика и межкультурная коммуникация) и Пятигорскую фармацевтическую академию по специальности «провизор».

Его карьера начиналась в региональной аптечной сети «Кавминводыфарм», а в 2003 году Мелик-Гусейнов возглавил Департамент маркетинговых исследований Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт». В 2009 году он назначен на должность генерального директора компании «Фармэксперт. Аналитика и Консалтинг», в 2010-м возглавил российскую аналитическую команду экспертов компании Cegedim Strategic Data.

С апреля 2019 года направление по развитию индустрии здравоохранения в банке возглавил Юрий Крестинский. С июля он перешел на должность советника по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк». Крестинский подчиняется первому заместителю председателя правления Льву Хасису и курирует взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и управления, стратегическую экспертизу проектов в сфере здравоохранения и взаимодействие с представителями индустрии здравоохранения в части возможного сотрудничества.

В декабре 2019 года в «Сбербанк» пришел Евгений Паперный. Он занял позицию руководителя направления медицинских информационных продуктов в Центре «Медицинские продукты и сервисы».

Фото: Олег Кирюшкин

Ольга Коберник

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