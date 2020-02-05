Продажи противовирусных препаратов за неделю выросли на 27 %

За четвертую неделю предыдущего месяца, с 20 по 26 января, аптечные продажи противовирусных препаратов выросли на 27% в рублях и на 25% в упаковках, подсчитали в AlphaRM. Аналитики сравнили объем продаж с третьей неделей — с 13-19 января. Эта тенденция связана с новостями о появлении в мире нового коронавируса в КНР, полагают они.

Лидерами продаж стали препараты: Тамифлю (прирост продаж 42% в рублях, 40% в упаковках), Арбидол (39% в рублях, 42% в упаковках), Ингавирин (38% в рублях, 38% в упаковках), Кагоцел (32% в рублях, 33% в упаковках), Амиксин (22% в рублях, 22% в упаковках), Изопринозин (15% в рублях, 15% в упаковках). Ни одного из МНН этих препаратов нет в рекомендациях Минздрава.

Кроме того, почти втрое за месяц выросли продажи медицинских масок, подсчитали в DSM group. Если в первую неделю января продажи были на уровне 407,5 тыс. упаковок, то в последнюю неделю месяца — более 1,3 млн упаковок.

Как сообщал «ФВ», 30 января Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Среди препаратов, которые можно использовать для лечения: рибавирин, лопинавир/ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b. Все они относятся к группе рецептурных препаратов, которые аптеки обязаны отпускать строго при наличии рецепта от врача.

Оксана Баранова

pharmvestnik