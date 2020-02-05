В III квартале 2019 финансового года прибыль Astellas упала на 29,9%

Прибыль компании за отчетный период упала на 29,9% – до 61,5 млрд иен (565 млн долл.).

Продажи препарата Xtandi выросли на 15,1% – до 102,9 млрд иен (945 млн долл.) на фоне увеличения показателей во всех регионах.

Объем продаж препарата Prograf увеличилась на 0,8% – до 50 млрд иен (459 млн долл.). При этом продажи сократились в Японии, США и странах с развитыми рынками, что частично компенсировалось ростом продаж в Китае и на ряде других международных рынков.

Продажи препаратов Betanis, Myrbetriq и Betmiga выросли на 2,3% – до 42,2 млрд иен (388 млн долл.) на фоне увеличения спроста на всех рынках.

Между тем, объем продаж препарата Vesicare упал на 57,8% на фоне потери патентной защиты в США и Европе.

Объем продаж препарата Xospata составил 4 млрд иен (37 млн долл.). благодаря росту продаж в США и Японии и лончу для лечения острого миелолейкоза в Европе в III квартале.

Квартальный объем продаж в США увеличился на 1,7% – до 115,1 млрд иен (1,1 млрд долл.).

В Японии этот показатель сократился на 16,5% – до 92,8 млрд иен (852 млн долл.).

В странах с развитыми экономиками объем продаж снизился на 10,2% – до 71,2 млрд иен (654 млн долл.), на других международных рынках – вырос на 25,6% – до 39,5 млрд иен (363 млн долл.).

Astellas подтвердила прогноз на 2019 финансовый год, согласно которому объем продаж составит 1,26 трлн иен (11,5 млрд долл.), прибыль – 210 млрд иен (1,9 млрд долл.).

Илья Дугин

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