LEO отозвала препарат Picato

Компания LEO Pharma («ЛЕО Фарма») отозвала запасы препарата Picato (ingenol mebutate) с неистекшим сроком годности после того, как возникли опасения относительно возможного риска развития рака кожи, сообщает портал PharmaTimes.
По информации компании, отзыв препарата осуществлен исключительно из соображений предосторожности после того, как на период проведения расследования было приостановлено действие регистрационного удостоверения на препарат.
В сентябре 2019 года Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) объявил о начале изучения данных о раке кожи у пациентов, применяющих препарат компании LEO Pharma.
Picato – гель для лечения актинического кератоза, вызываемого избыточным воздействием солнечных лучей. Он удаляет поврежденные солнечным излучением клетки кожи, а также активирует защитные механизмы организма человека. Таким образом, действие геля сохраняется в течение нескольких недель после завершения курса лечения.
В России Picato не зарегистрирован.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik