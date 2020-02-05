LEO отозвала препарат Picato

По информации компании, отзыв препарата осуществлен исключительно из соображений предосторожности после того, как на период проведения расследования было приостановлено действие регистрационного удостоверения на препарат.

В сентябре 2019 года Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) объявил о начале изучения данных о раке кожи у пациентов, применяющих препарат компании LEO Pharma.

Picato – гель для лечения актинического кератоза, вызываемого избыточным воздействием солнечных лучей. Он удаляет поврежденные солнечным излучением клетки кожи, а также активирует защитные механизмы организма человека. Таким образом, действие геля сохраняется в течение нескольких недель после завершения курса лечения.

В России Picato не зарегистрирован.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik