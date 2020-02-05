Коктейль из препаратов помог пациенту с 2019-nCoV в Таиланде

Врачи из больницы Раджавити (Таиланд) вылечили инфицированного 2019-nCoV пациента с помощью комбинированного препарата лопинавир/ритонавир + озельтамивир в большой дозировке, сообщает Reuters.
По словам медиков, положительный результат наблюдался уже через 48 часов после применения медикаментов.
При помощи комбинированных препаратов удалось добиться улучшения тяжелого состояния нескольких пациентов, в том числе 70-летней гражданки Китая из г. Ухань.
Как отметил пульмонолог д-р Криангска Атипорнванич, это еще не лекарство, но результат анализов в течение 10 суток был положительным, а через 48 часов после терапии стал негативным.
По словам врача, предстоит еще много работы, прежде чем делать выводы о применение данной комбинации в качестве стандартной терапии.
По состоянию на 2 февраля 2020 года в Таиланде зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом. Восемь пациентов уже выписаны из стационара, 11 остаются под присмотром врачей.
Илья Дугин
pharmvestnik