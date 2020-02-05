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Коктейль из препаратов помог пациенту с 2019-nCoV в Таиланде

Врачи из больницы Раджавити (Таиланд) вылечили инфицированного  2019-nCoV пациента с помощью комбинированного препарата лопинавир/ритонавир + озельтамивир в большой дозировке, сообщает Reuters.

По словам медиков, положительный результат наблюдался уже через 48 часов после применения медикаментов.

При помощи комбинированных препаратов удалось добиться улучшения тяжелого состояния нескольких пациентов, в том числе 70-летней гражданки Китая из г. Ухань.

Как отметил пульмонолог д-р Криангска  Атипорнванич, это еще не лекарство, но результат анализов в течение 10 суток был положительным, а через 48 часов после терапии стал негативным.

По словам врача, предстоит еще много работы, прежде чем делать выводы о применение данной комбинации в качестве стандартной терапии.

По состоянию на 2 февраля 2020 года в Таиланде зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом. Восемь пациентов уже выписаны из стационара, 11 остаются под присмотром врачей.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 5, 2020 | Просмотров: 121