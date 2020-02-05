Рост цен остается определяющим фактором увеличения объема импорта фармсубстанций в РФ

Динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила 35,6%, при проведении расчетов в рублях, посчитали аналитики RNC Pharma. Натуральные объемы тоже в заметном плюсе, здесь за период аналитики фиксируют 12,9% (в тоннах), однако простое сопоставление денежной и натуральной динамик свидетельствует, что основным фактором роста поставок по-прежнему выступает повышение ввозных цен. Суммарно с начала года в Россию было ввезено порядка 12 тыс. тонн АФИ.

Структура поставок АФИ за прошедший год проходит заметную трансформацию. Так по итогам первых 11 месяцев 2019 г. заметно выросла денежная доля АФИ технического класса чистоты, сейчас она составляет 4%, тогда как годом ранее едва превышала 2,3%. Аналитики отмечают, что денежная доля технических АФИ в 2019 г. достигла максимальных с 2015 г. значений. Характерно, что при этом натуральные объемы поставок технических субстанций сокращаются вот уже третий год подряд, по итогам января-ноября 2019 г. на них приходилось всего 2,8% от общего объема импорта.

Заметно развивается и ассортимент импортируемых АФИ, по итогам января-ноября 2019 г. в нашу страну завозилось 808 торговых наименований субстанций, это на 30 позиций больше, чем годом ранее. Из числа новичков аналитики отмечают две позиции: экструдат лопинавир+ритонавир 16,7% + 4,2%, которого с начала 2019 г. было ввезено на сумму порядка 2,1 млрд руб., и нарлапревир технический (0,7 млрд руб.). Оба препарата имеют отношение к компании «Р-фарм», первый поставляется компанией «Эббви», которая локализовала производство «Калетры», на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле. Нарлапревир «Р-Фарм» закупает напрямую, сырье используется для производства препарата «Арланса». В RNC Pharma отмечают, что растет не только разнообразие торговых марок АФИ, завозимых в Россию, спектр МНН относительно 2018 г. так же заметно изменился. По итогам первых 11 месяцев 2019 г. в Россию возилось 580 МНН, годом ранее 568 позиций.

Максимальные темпы роста рублевого объема поставок среди ТОР-30 торговых марок АФИ за период демонстрировали дидрогестерон-гранулы (отгрузки выросли в 298 раз) и пантопразол натрия сесквигидрат (рост в 176 раз). Первый импортирует «Эбботт», в интересах производства препарата «Дюфастон» (локализовано на белгородском предприятии «Верофарм»). Второй импортировался сразу четырьмя компаниями, максимальные объемы завозила «КРКА».

Лидеры в отношении натуральной динамики естественно были другими, здесь в ТОР-30 максимальный прирост показали метформина гидрохлорид и магния стеарат, поставки которого относительно января-ноября 2018 г. выросли в 3,7 раза. Всего за 11 месяцев 2019 г. в нашу страну было ввезено более 118 тонн данного наименования, импортером выступал Мерк. Аналитики также отмечают морскую воду, натуральные отгрузки которой за год выросли в 2,6 раза, до 232 тонн. Здесь получателей было два, почти 70% указанного объема закупает «Гротекс», остальной объем выкупает «Нижфарм». Обе компании приобретают воду во Франции, но поставщики все же отличаются.

pharmvestnik