Андрей Младенцев ушел с поста гендиректора ГК «Алиум»

«Я теперь не генеральный директор ГК «Алиум». Планов у меня много, поэтому понадобится некоторое время, чтобы определиться, чем буду заниматься дальше, но могу сказать точно, что продолжу работать в фарме», — прокомментировал Младенцев.

Крупный акционер «Алиума» АКФ «Система» официально не комментирует уход Андрея Младенцева. «Младенцев остается членом совета директоров и акционером объединенной компании», — сказал «ФВ» источник в АФК.

О том, что Андрей Младенцев предупредил о своем уходе партнеров, сообщил Vademecum. «Причина моего решения проста: план интеграции «Оболенского» и «Биннофарма» подразумевал 1+1=>2,75, то есть рост объединенной компании на 37,5% в 2019 году. Результаты нашей работы в 2019 году еще подсчитываются и выверяются, но уже очевидно, что мы сделали интеграцию с результатом 1+1=>2. То есть я подвел акционера и не оправдал его ожиданий», — сообщил Младенцев в письме рынку.

Второй топ-менеджер и давний партнер Андрея Младенцева Андрей Белашов продолжает работать в «Алиуме».

В конце декабря 2018 года долю в ФП «Оболенское» продали Газпромбанк и UFG Private Equity, покупатели — ВТБ, АФК «Система» и Андрей Младенцев и Андрей Белашов за 15,5 млрд руб. Была создана группа компаний «Алиум», куда вошло «Оболенское» и «Биннофарм», принадлежавший АФК «Система». В 2019 году в капитал объединенной компании вошел консорциум инвесторов, состоящий из Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда и неназванных ближневосточных фондов. По итогам сделки у консорциума доли распределились так: ВТБ — 46%, консорциум инвесторов — 28%, АФК «Система» — 13%, топ-менеджмент «Оболенского» — 13%.

В карьере Андрея Младенцев это не первая продажа компании крупным инвесторам. В 2005 г. заключена сделка по продаже ОАО «Нижфарм» немецкой группе Stada. Ее сумма на тот момент была беспрецедентной — 80,5 млн евро. В «Оболенское» Младенцев пришел в августе 2011 г. Через год его руководства финансовые показатели компании заметно улучшились. Выручка в 2012 г. увеличилась на 34%. При этом чистая прибыль выросла более чем в четыре раза — с 36,5 млн руб. до 152,41 млн руб.

В 2013 г. прежние владельцы «Оболенского» — 15 физических лиц, ЗАО «Оазис-Медикал-2» и ЗАО «Фарминвест» — продали предприятие кипрской компании Alvansa Limited, среди совладельцев которой был и сам Андрей Младенцев. Затем 80,55% кипрской компании было продано ОАО «Газпромбанк» и UFG Private Equity. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 76,5 млн долл., то есть примерно 2,32 млрд руб.

В 2014 г. «Оболенское» приобрело компанию «Сегмента Фармацевтика», основатель которой Андрей Белашов, давний партнер главы «Оболенского» Андрея Младенцева. В результате сделки «Оболенское» расширило свой продуктовый портфель, а Андрей Белашов занял в холдинге пост вице-президента по развитию бизнеса, маркетингу и продажам.

Андрей Младенцев и Андрей Белашов показали весьма слаженную работу. Продажи «Оболенского» в аптечном сегменте, по данным AlpaRM, с 2,3 млрд руб. в 2014 г. выросли до 5,9 млрд руб. в 2017 г.

В 2013 г., когда в «Оболенское» пришли новые акционеры «Газпромбанк» и UFG Private Equity, говорил, что это долгосрочные вложения в предприятие. Оказалось, что среднесрочные — прошло пять лет и стратегические инвесторы сменились. Пакет «Газпромбанка» и UFG приобрели совместно АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент «Оболенского».

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Елена Калиновская

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