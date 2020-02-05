Минздрав не раскрывает результаты экспертиз качества лекарств Андрей Младенцев ушел с поста гендиректора ГК «Алиум» » Daiichi Sankyo повысила прогноз на 2019 финансовый год В III квартале 2019 финансового года объем продаж японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo («Даичи Санкё») составил 277,5 млрд иен (2,6 млрд долл. США) против 256,2 млрд иен (2,4 млрд долл.) за аналогичный период 2018 финансового года, сообщает FirstWord Pharma. В Японии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта. Квартальная прибыль составила 69,8 млрд иен (642 млн долл.) по сравнению с 34,8 млрд иен (320 млн долл.) годом ранее. За отчетный период объем продаж препарата Edoxaban составил 42,6 млрд иен (392 млн долл.). За аналогичный период 2018 финансового года он равнялся 33,3 млрд иен (306 млн долл.). По препарату Olmesartan показатель сократился с 27,4 млрд иен (252 млн долл.) до 26,3 млн иен (242 млн долл.). По препарату Prasugrel объем продаж снизился с 5,3 млрд иен (49 млн долл.) до 4,9 млрд иен (45 млн долл.). Квартальный объем продаж препарата Trastuzumab deruxtecan составил 3,2 млрд иен (29 млн долл.). Объем продаж в Японии увеличился со 152 млрд иен (1,4 млрд долл.) до 161,3 млрд иен (1,5 млрд долл.). Продажи в США выросли с 38,3 млрд иен (353 млн долл.) до 40,3 млрд иен (371 млн долл.) Квартальный объем продаж в Европе вырос с 23 млрд иен (212 млн долл.) до 24,4 млрд иен (226 млн долл.). В странах Азии и Южной и Центральной Америки показатель объема продаж за квартал увеличился 23 млрд иен (212 млн долл.) до 24,6 млрд иен (227 млн долл.). По прогнозу Daiichi Sankyo, в 2019 финансовом году прибыль компании увеличится на 17,7% и составит 100 млрд иен (1 млрд долл.). Более ранний прогноз равнялся 90 млрд иен (827,7 млн долл.). Объем продаж ожидается 970 млрд иен (8,9 млрд долл.) против 955 млрд долл. (8,8 млрд долл.), как прогнозировалось ранее. Илья Дугин

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