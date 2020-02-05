Минздрав не раскрывает результаты экспертиз качества лекарств

3 февраля Рабочая группа разместила на своем сайте отчет о взаимодействии с Департаментом государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России в 2019 году.

В отчете указано, что 4 октября 2019 года рабочая группа Комиссии провела первую встречу с Департаментом государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России. Основной темой этого и последовавших обсуждений стала проблема непрозрачности экспертизы лекарств, зарегистрированных в РФ.

Результатом встречи стал ряд договоренностей представителей Комиссии и директора Департамента, зафиксированных в протоколе. В частности, было решено начать работу в направлении публикации в открытом и неограниченном доступе заключений комиссий экспертов по результатам экспертиз качества лекарств и экспертиз отношения ожидаемой пользы лекарств к возможному риску их применения.

Такая открытая публикация предусмотрена ст. 27 Федерального закона № 61 от 12.04. 2010 «Об обращении лекарственных средств» начиная с 1 сентября 2010 года, однако это требование Минздрав не выполнял.

С декабря 2019 года Минздрав не выполняет и требования права ЕАЭС. Решение Совета ЕЭК № 84 от 03.11.2016 «О порядках формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС и информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств», а также Приказ Минздрава России №23н от 25.01.2019 (административный регламент) требуют размещения в Едином реестре зарегистрированных лекарств ЕАЭС заключительного экспертного отчета об оценке их безопасности, эффективности и качества, при этом сведения должны быть общедоступными. Во всех записях о лекарственных препаратах, внесенных российской стороной, экспертные заключения и иные документы отсутствуют, указано в отчете.

Российская сторона является единственным участником Союза, нарушающим эти требования. Записи о лекарственных препаратах, размещенные Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, соответствуют требованиям и содержат экспертные заключения.

«Выполнение требования общедоступности экспертных заключений — лишь первый из шагов, которые необходимо сделать для обеспечения россиян исключительно безопасными и эффективными лекарственными средствами. Комиссия выражает надежду, что новый руководитель Минздрава России устранит несоответствие требованиям законодательства и будет способствовать нахождению на рынке только эффективных и безопасных препаратов», — говорится в отчете.

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