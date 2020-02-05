В ГК «Пробиотек» проанализировали 3-летний опыт проведения клинических исследований IV фазы

В проектах были задействованы от 3 до 12 клинических баз в зависимости от количества участников — в среднем 60-400 пациентов в каждом исследовании.

Специалисты отметили 4 основных цели, для достижения которых спонсоры проводили исследования IV фазы:

Оценить эффективность и безопасность препаратов на большей популяции с расширенными критериями включения. Сравнить исследуемые препараты с альтернативными способами терапии, а также с комбинациями схем лечения. Оценить безопасность ЛС по расширенному спектру показателей. Оптимизировать способы применения (кратности приема и дозы).

Значимыми потребителями исследуемых препаратов стали пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и комбинированной терапией. Эти пациенты не могли участвовать в клинических исследованиях III фазы из-за критериев включения.

Во время исследований IV фазы специалисты смогли оценить приверженность пациентов к лечению, а также влияние на эффективность препаратов дополнительных факторов — разного возраста, пола, расы и сопутствующей патологии.

«Известно, что протокол III фазы строго регламентирует критерии включения в исследования, — пояснил директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. — Из соображений безопасности все рискованные пациенты — пожилого возраста, с патологией и сопутствующей терапией исключаются».

В результате были получены данные, которые нельзя экстраполировать на всю популяцию.

«А в IV фазе мы смогли оценить, как действуют препараты, например, у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда или на фоне приема другого лечения, — добавил он. — Также, сравнили исследуемые препараты с традиционными методами и подтвердили безопасность и преимущество их выбора перед аналогами при большей длительности наблюдения и большем количестве пациентов».

Кроме того, в «Пробиотек» отмечают, что некоторые спонсоры проводили исследования IV фазы для того, чтобы убедить лечащих врачей в преимуществах новых ЛС перед альтернативными методами.

В качестве примера специалисты приводят исследования препарата, влияющего на мышечный гипертонус. Врачи оценивали препарат как «слабый» по сравнению с другими ЛС на рынке. Однако в первые дни лечения во время исследования его эффективность была не ниже при значимо более низком количестве нежелательных реакций.

Во время рутинных визитов было отмечено увеличение лояльности врачей к препарату — его стали чаще применять в острой стадии заболевания.

Еще одна важная цель IV фазы клинических исследований — оценка влияния новых препаратов на расширенный спектр показателей безопасности и выявление редких нежелательных реакций.

Благодаря длительному сроку наблюдений (1,5-2 года), большей выборке пациентов и широкому перечню лабораторных и инструментальных обследований специалистам удалось выявить большее количество и разнообразие нежелательных реакций. Это помогло более детально изучить профиль безопасности ЛС.

В исследовании одного из шести препаратов специалистам «Пробиотек» не удалось открыть центры в соседних странах в рамках одного протокола. Поэтому в дальнейшем запланировано несколько отдельных исследований с метаанализом результатов, сопоставлением данных в разные годы для получения дополнительных сведений о безопасности препарата.

Сложность организации подобных исследований прокомментировал Владимир Писарев.

«Основные сложности клинических исследований IV фазы — это ведение большого количества пациентов, своевременная доставка необходимых материалов и препаратов и надлежащий мониторинг», — подчеркнул он.

Когда сроки проекта ограничены, пациентов и центров очень много, то минимизация отсева и ошибок, а также качество данных напрямую зависит от опытности и квалификации монитора, отметил директор.

«Поэтому в нашей компании мониторы проходят многоступенчатое обучение и практику, регулярно повышают квалификацию на внутренних и внешних тренингах и сдают тесты, — рассказал директор «Пробиотек». — Только после этого они допускаются к работе. Каждый проект мы тщательно планируем, распределяем зоны ответственности и обеспечиваем взаимозаменяемость сотрудников».

Источник: ГК «Пробиотек»

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